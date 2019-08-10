Погодный "армагеддон" в России: в Госдуме пожаловались на климатическое оружие

Депутат нелегитимной Государственной Думы России Алексей Журавлев заявил, что погодные катаклизмы в стране связаны с применением против нее климатического оружия.

Согласно его бредовой теории, озвученной в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1", в этом якобы заинтересован Запад (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Погода в России

"Что касается лета, я даже не знаю что сказать. Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении – нету у них гиперракет, и не знают, что делать! Но я думаю, что климатическое оружие (применено. – Ред.). Ну, такого лета не может быть! Пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает", – сказал скандальный Журавлев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вечером 8 августа в российской столице Москве прервали вещание федеральных телеканалов ради сообщения о надвигающейся буре. Штормовое предупреждение распространило МЧС РФ. Там обещали 10 баллов по шкале Бофора, ветер до 25 м/с и ливень.

А в российской Сибири вспыхнули масштабные пожары, которые охватили от 3 до 7 миллионов гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

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