В Госдуме выдали, что Украина должна возместить "ущерб" жителям Крыма

В аннексированном Россией Крыму оккупанты возмутились заявлением о компенсации за украденный полуостров. В Госдуме РФ сказали, что Украина должна сама возместить ущерб крымчанам.

Незаконно избранный депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет сказал, что Крым не вернется в Украину, передает "РИА Новости".

"Видимо, им все не дает покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи. Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове. Время, когда Крым был в составе Украины, ушло безвозвратно", – говорил оккупант.

По его словам, после оккупации Крым начал "развиваться", чего не было до аннексии.

"Только благодаря России, которая развивает Крым невиданными темпами, удалось добиться развития полуострова. Украина обязана возместить крымчанам материальный и моральный ущерб, и мы готовы его подсчитать и истребовать", – высказал Шеремет свое мнение.

Поясним, что в ходе киевского форума по безопасности выступила глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что в Украине нужен закон, предписывающий подсчитать денежную компенсацию за оккупацию Крыма.

"Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены. Сколько это требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", – пояснила она.

Политик добавила, что ее фракция предложила законопроект о том, чтобы установить размер суммы, которую Украина сможет взыскать с России. По ее словам, сейчас проект "рассматривает комитет".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прокуратура занялась уничтоженными оккупантами культурными и природными объектами Крыма.