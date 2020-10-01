В Госдуме выдали, что Путин спас Навальному жизнь
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о "спасении" оппозиционера Алексея Навального президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщается на официальном сайте Госдумы, Володин назвал Навального "бесстыдником и подлецом" за слова о том, что к его отравлению причастен лично Путин.
"Путин спас его жизнь… Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", – считает спикер.
По его мнению, совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран.
"Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу. Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Беларуси, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Беларусь, ничего не получилось", – подчеркнул Володин.
Напомним, Навальный считает, что за его отравлением стоит лично Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.