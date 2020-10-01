В Госдуме выдали, что Путин спас Навальному жизнь

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о "спасении" оппозиционера Алексея Навального президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, Володин назвал Навального "бесстыдником и подлецом" за слова о том, что к его отравлению причастен лично Путин.

"Путин спас его жизнь… Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", – считает спикер.

По его мнению, совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран.

"Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу. Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Беларуси, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Беларусь, ничего не получилось", – подчеркнул Володин.

Напомним, Навальный считает, что за его отравлением стоит лично Путин.

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