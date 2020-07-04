В Госдуме РФ связали трагедию СССР с обнулением Путина: грядет скандал

В России нашли связь между погибшими во Второй мировой войне советскими солдатами и обнулением президентских сроков Владимира Путина.

Об этом в эфире одной из пропагандистских передач на росТВ заявил скандальный вице-спикер нелегитимной Госдумы России Петр Толстой. Запись в Twitter опубликовал известный российский блогер Рустем Адагамов.

"Какой же бессовестной, потерявшей человеческий облик мразью надо быть, чтобы даже трагедию Ржева притянуть к обнулению Путина. Ужас", – говорится в сообщении.

Отметим, что Толстой в своей речи назвал голосование за поправки в конституцию РФ новым этапом в истории страны.

"Новый шаг в развитии страны, возможность для России идти своим путем. Это закрепление в конституции тех принципов и ценностей, за которые наши предки отдали свои жизни. После того, как примут поправки, мы начнем строить новую страну, и никто нам в этом не сможет помешать… Вот поэтому президент говорил об уникальной цивилизации, и как важен для нас суверенитет, за который отдали свои жизни те, кто погиб под Ржевом", – говорил он.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Кремля Владимир Путин вместе присутствовали на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию РФ после всероссийского голосования.