В Госдуме ответили Климкину за скандал с ВВС и Крымом

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек ответил на критику экс-главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина из-за того, что российская редакция ВВС назвала оккупированный Крым российской территорией.

Бальбек заявил, что ведущие мировые СМИ "живут в современных реалиях". По словам российского депутата, от Украины в Крыму остались "лишь воспоминания, к тому же негативные", передают РИА Новости.

"Ведущие мировые СМИ в отличие от господина Климкина живут в современных реалиях, именно поэтому полуостров, над которым развевается триколор, действуют законы РФ, российская валюта, они называют фактически российским, что является чистейшей правдой. Украинского здесь осталось – лишь воспоминания, к тому же негативные. Без сомнения, это не нравится экс-министру Климкину, но кто он такой, чтобы указывать всему остальному миру, как надо жить?" – сказал Бальбек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская редакция ВВС возмутила украинских политиков и дипломатов публикацией о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в которой назвала оккупированы Симферополь и Севастополь территорией страны-агрессора.