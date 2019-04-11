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В Госдуме нашли труп помощника умершего экс-главы ФСБ

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В четверг, 11 апреля, в Москве нашли мертвым помощника депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергея Шамарина.

62-летний мужчина умер прямо в рабочем кабинете в Георгиевском переулке, передает ТАСС.

Шамарин скончался спустя менее чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.

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"Действительно, сегодня на своем месте в Госдуме умер помощник Николая Дмитриевича Ковалева - Сергей Шамарин. Насколько нам известно, они долго работали вместе, это его давний товарищ", – говорится в сообщении.

Николай Ковалев умер 5 апреля в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. В 1996-1998 годах он возглавлял ФСБ, с 1999 года был депутатом Госдумы РФ.

Его преемником на этом посту стал нынешний президент России Владимир Путин. До того как возглавить спецслужбу, Ковалев работал инженером и оперуполномоченным, воевал в Афганистане, был заместителем директора Федеральной службы контрразведки, после — пять раз избирался депутатом Госдумы.

В нижней палате парламента Ковалев в разное время возглавлял комиссии по борьбе с коррупцией и по контролю за доходами депутатов и комитет по делам ветеранов.

Николай Ковалев

Николай Ковалев

Интерфакс

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве найден мертвым генерал ФСБ.

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Место
РоссияМосква
Тег
ФСБ
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Странный мор фсбшного генералитета продолжается.наверно отравился огурчиком.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И вот пошла цепочка "случайных смертей" на рабочем месте. То дипломаты мерли пачками теперь вот депутатские.
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