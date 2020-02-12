В Госдуме испугались за "черного Ленина" из "ДНР": что предлагают

Депутат нелегитимной Госдумы (Россия) Сергей Шаргунов трубует спасти террориста "ДНР" Бенеса Айо, больше известного под прозвищем "черный Ленин", которого перед этим задержали в Архангельской области.

Он отправил письмо в местную прокуратуру, а также начальнику УМВД России по области. Текст появился в его Telegram-канале.

Бенес Айо Сайт террористов "ДНР"

В нем политик просит "оказать содействие в легализации на территории РФ гражданина Латвии, в частности, предоставить временное убежище".

"Бенесс Айо — активный участник движения "Антимайдан", и в случае его передачи Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", — утверждает Шаргунов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, террорист "ДНР" Айо Бенес, которого называют "черным Лениным", выступил с претензиями к России.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.