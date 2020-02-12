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12 февраля • обновлено в 13:25
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В Госдуме испугались за "черного Ленина" из "ДНР": что предлагают

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Депутат нелегитимной Госдумы (Россия) Сергей Шаргунов трубует спасти террориста "ДНР" Бенеса Айо, больше известного под прозвищем "черный Ленин", которого перед этим задержали в Архангельской области.

Он отправил письмо в местную прокуратуру, а также начальнику УМВД России по области. Текст появился в его Telegram-канале.

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Бенес Айо

Бенес Айо

Сайт террористов "ДНР"

В нем политик просит "оказать содействие в легализации на территории РФ гражданина Латвии, в частности, предоставить временное убежище".

"Бенесс Айо — активный участник движения "Антимайдан", и в случае его передачи Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", — утверждает Шаргунов.

В Госдуме испугались за "черного Ленина" из "ДНР": что предлагают

Как писал OBOZREVATEL ранее, террорист "ДНР" Айо Бенес, которого называют "черным Лениным", выступил с претензиями к России.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Комментарии
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Andria Viktor
Andria Viktor
Самый достойный черножопый Ленин,его место на Красной площади.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Воистину- Членин ( чёрный ленин))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В Латвии он тоже в розыске. Я не очень хорошо отношусь к нацболам, но выдавать его нельзя ни Латвии, ни Украине. Это очень наивный, очень честный человек, он идеалист, как первые коммунисты. Надо дать ему российское гражданство и пусть едет, куда хочет
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фил филька
фил филька
Кристина Стефанова, ну уж спасибо, но не надо. нацболы разрушают страну в которой находятся. этого не все понимают. в украине нацики в почете пусть туда сдают его.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Кристина Стефанова, его место в Воркуте,или на Таймыре.
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