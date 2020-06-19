В России бабушка месяц издевалась над 7-летним внуком: связывала и бросала в подвале

В городе Горняк в Алтайском крае России пенсионерка около месяца издевалась над своим внуком.

61-летняя женщина связывала ребенка и запирала его в погребе дома. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Известно, что 7-летний ребенок находился под опекой бабушки с мая по июнь. На протяжении этого времени пожилая женщина применяла к нему физическое и психическое насилие.

Решается вопрос об изъятии ребенка из семьи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание" и "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Красноярске 57-летняя женщина жестоко избила трехлетнего ребенка в лифте.