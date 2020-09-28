В Германии призвали не пускать Украину в НАТО и ЕС – росСМИ

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) якобы обратились к правительству ФРГ с призывом "сохранить нейтралитет" Украины и высказываться против ее вступления в Европейский союз и НАТО.

Такую информацию 28 сентября распространили несколько пропагандистских росСМИ. Телеканалы и издания утверждают, что соответствующее обращение оказалось в их распоряжении.

"Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в ЕС и НАТО", – цитируют российские журналисты слова из документа.

Отмечается, что в нем немецкие депутаты неоднократно упоминают связи России с Украиной. Они якобы считают, что обе страны, несмотря на "непрекращающееся ухудшение" отношений, "связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане".

Как пишут росСМИ, в обращении идет речь о том, что Украину "нельзя ставить перед выбором" между РФ и Западом, поскольку это "подстегивает к расколу в стране".

"Депутаты напоминают о подписанном в 2014 году Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которое "раскололо" государство и в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта в стране", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по мнению представителей АдГ, учитывая сложившуюся ситуацию, цель внешней политики Берлина и Брюсселя "должна состоять в развитии связей с Россией и включении Украины в общую интеграцию".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все для членства страны в Европейском Союзе. Он уточнил, что ожидает очередное заседание Совета президентов Украины и Литвы, которое назначено на 1 октября в Киеве.