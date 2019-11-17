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18 ноября • обновлено в 02:02
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"Он пришел с грязными руками!" Россияне устроили бунт из-за мэра из "ДНР"

1.5т
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В Элисте (РФ) прошел митинг за отставку назначенного главы администрации города, бывшего главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

В нем приняли участие около двух тысяч человек. Об этом "МБХ медиа" сообщил один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев.

Он отметил, что пятая по счету акция была согласованной, обошлась без задержаний. "В этом плане все мирно, полиция никак не противодействовала. Единственное, что запретили до начала разворачивать транспаранты. Видимо, боялись, что это как бы призыв на митинг, боялись, чтобы люди заранее не увидели лозунги", – сказал Бюрчиев.

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Дмитрий Трапезников

Дмитрий Трапезников

ТВ Центр

Основными требованиями акции были отстранение Трапезникова, изменение кадровой политики в целом, а также прямые выборы мэра.

"Мы требуем прозрачности, Трапезникова мы знать не знали, нам привезли. Человек грязной репутации, нас это возмутило", – отметил Бюрчиев.

Кроме этого, по данным Deutsche Welle, исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначении Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. До сентября 2019 года Трапезников не имел никакого отношения к Элисте.

Акция протеста

Акция протеста

Deutsche Welle

Напомним: Дмитрия Трапезникова назначили и.о. главы Элисты в конце сентября по рекомендации руководителя Калмыкии Бату Хасикова.

После этого жители города провели несколько несанкционированных акций, потребовав отставки чиновника.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Протесты в России
Место
Россия Элиста
Теги
ДНР протест террористы "ДНР" политика Новости России
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коршун федот
коршун федот
Какие россияне? Не путайте монголоидную биомассу сцивилизованым народом Калмыкии.
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