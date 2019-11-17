После похода в детсад: в России внезапно умер годовалый ребенок

В Екатеринбурге (РФ) от менингококковой инфекции скончался ребенок, которому резко стало плохо, когда он был в частном детском саду.

В трагедии родители малыша, которому был 1 год и 10 месяцев, винят врачей и воспитателей, передает местное издание Е1.ru.

Когда родители вечером 12 ноября пришли забирать Амира из садика, сына им вынесли на руках. Он пылал от жара и почти не мог двигаться. Уже дома мама Юлия,переодевая сына, заметила на его животе непонятные пятна и немедленно вызвала "скорую".

Мама ребенка Юлия с сыном Е1.ru

К приезду медиков температура спала. Врачи сказали, что пятна похожи на синяки и не выявили ничего серьезного, в связи с чем женщина отказалась от госпитализации.

Но ночью она услышала, как ребенок стонет, и вызвала скорую помощь вновь. Мальчика увезли в реанимацию. В больнице он впал в кому и затем скончался.

"Выходит реаниматор и говорит, что все плохо. Диагноз – менингококковая инфекция, молниеносная. Он сказал, что никаких надежд мы не даем, езжайте домой… Потом звонит телефон. Муж берет трубку, и ему говорят: смерть зафиксировали", – цитирует женщину Telegram-канал LIFE SHOT.

Мама ребенка Юлия с сыном Е1.ru

Официальная причина смерти – синдром Уотерхауса-Фридериксена. Это резкое разрушение коры надпочечников при двустороннем кровоизлиянии в надпочечники.

В правоохранительных органах подтвердили инцидент, однако подчеркнули, что мать добровольно отказалась от госпитализации ребенка.

На первый вызов скорая ехала два часа, но, как пояснили правоохранители, причина в том, что вызов был связан только с высокой температурой.

Е1.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Екатеринбурге девушка 10 лет проходила с катетером в носу, который забыл доктор. Из-за этого у нее сгнили кости черепа и зубы.

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