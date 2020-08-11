В духе диспетчера Карлоса: "эксперт" из РФ похвастался ключевой "уликой" по катастрофе MH17
Так называемый "независимый эксперт Юрий Антипов заявил, что имеет в распоряжении "ключевую улику", которая якобы доказывает, что на борту сбитого над Донбассом МН17 был взрыв.
Его доказательство высмеяли в социальных сетях, сравнив это с фейком о "диспетчере Карлосе".
Антипов заявил, что у него есть медицинский манометр, который якобы принадлежал врачу-пассажиру сбитого лайнера. По его словам, устройство хорошо сохранилось, однако специальный разделитель, удерживающий стрелку прибора в необходимых границах - в погнутом состоянии. Исходя из этого "эксперт" сделал заключение, что такая деформация может свидетельствовать о взрыве внутри самолета – мол, он зафиксировал не спад давления, а мощный скачок.
"Принесли вам диспетчера Карлоса с новыми уликами!" – сказано в паблике "РаиссяТудей" в Facebook. Пользователи также стали иронизировать по поводу утверждения Антипова: "Свежая версия от страны-бензоколонки", "Та мы этот прибор наблюдаем уже много лет".
Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как малайзиский Boeing-777 был сбит над Добассом в 2014 году, российские пропагандисты стали разгонять фейк о "диспетчере Карлосе", который якобы работал в аэропорту "Борисполь" и видел как борт сопровождали два украинских истребителя.
Позднее аккаунт, с которого писал "диспетчер", был переименован, а затем заблокирован.