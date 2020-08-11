В духе диспетчера Карлоса: "эксперт" из РФ похвастался ключевой "уликой" по катастрофе MH17

Так называемый "независимый эксперт Юрий Антипов заявил, что имеет в распоряжении "ключевую улику", которая якобы доказывает, что на борту сбитого над Донбассом МН17 был взрыв.

Его доказательство высмеяли в социальных сетях, сравнив это с фейком о "диспетчере Карлосе".

Реакция сети на "улику" по МН17. Facebook "РаиссяТудей"

Антипов заявил, что у него есть медицинский манометр, который якобы принадлежал врачу-пассажиру сбитого лайнера. По его словам, устройство хорошо сохранилось, однако специальный разделитель, удерживающий стрелку прибора в необходимых границах - в погнутом состоянии. Исходя из этого "эксперт" сделал заключение, что такая деформация может свидетельствовать о взрыве внутри самолета – мол, он зафиксировал не спад давления, а мощный скачок.

"Принесли вам диспетчера Карлоса с новыми уликами!" – сказано в паблике "РаиссяТудей" в Facebook. Пользователи также стали иронизировать по поводу утверждения Антипова: "Свежая версия от страны-бензоколонки", "Та мы этот прибор наблюдаем уже много лет".

Реакция пользователей на "улику" по МН17. Facebook "РаиссяТудей"

Реакция пользователей на "улику" по МН17. Facebook "РаиссяТудей"

Реакция пользователей на "улику" по МН17. Facebook "РаиссяТудей"

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как малайзиский Boeing-777 был сбит над Добассом в 2014 году, российские пропагандисты стали разгонять фейк о "диспетчере Карлосе", который якобы работал в аэропорту "Борисполь" и видел как борт сопровождали два украинских истребителя.

Позднее аккаунт, с которого писал "диспетчер", был переименован, а затем заблокирован.