В Якутске (РФ) стриптизерши и танцовщицы go-go, которые в связи с карантином из-за COVID-19 остались без работы, решили доставлять еду на дом в эротическом белье.

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Передача заказа происходит бесконтактным путем, бывшие стриптизерши соблюдают все санитарные нормы, передает Yakutia.Info.

В Якутске стриптизерши доставляют еду на карантине Коллаж

Помимо белья, рабочей формой девушек также стали защитные маски и перчатки. При этом девушки работают с сопровождением.

На работу девушек принял владелец ресторанного холдинга Александр Скрипин. Как заявил он, хороших доставщиков еды на рынке не хватает.

Yakutia.Info

"К нам в службу доставки еды обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров. В условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак танцовщицы являются представителями малого бизнеса", – сказал мужчина.

Отмечается, что стриптизерши получают больше чаевых от клиентов, чем их коллеги-мужчины.

Yakutia.Info

Yakutia.Info

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