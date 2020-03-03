В "ДНР" захотели приложить руку к правкам в конституцию России

Представители так называемых властей "ДНР" захотели подключиться к обсуждению поправок в конституцию России, изменить которую задумал Владимир Путин.

Такое предложение в частности выдвинул глава самопровозглашенной непризнанной республики Денис Пушилин. Об этом сообщает "Lenta.ру".

"В России проходит широкое обсуждение изменений в конституцию страны. Считаю, что граждане РФ, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс", – заявил главарь террористов.

Пушилин заявил, что "ДНР" хочет подключиться к обсуждению поправок в конституцию РФ

Отмечается, что он предложил "к широкому обсуждению" проект изменений в преамбулу основного закона РФ, который направлял первый зампред комитета нелегитимной Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин.

В частности, депутат призывал внести такую формулировку: "Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле".

При этом в рабочей группе по изменениям в конституцию РФ преамбулу решили не менять.

"Мы можем без этого обойтись", – ответил на все эти предложения председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин выступил с предложением внести в конституцию страны-агрессора поправку о запрете отчуждения территорий и преемственности РФ в отношении СССР.

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