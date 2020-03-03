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3 марта • обновлено в 16:19
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В "ДНР" захотели приложить руку к правкам в конституцию России

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Представители так называемых властей "ДНР" захотели подключиться к обсуждению поправок в конституцию России, изменить которую задумал Владимир Путин.

Такое предложение в частности выдвинул глава самопровозглашенной непризнанной республики Денис Пушилин. Об этом сообщает "Lenta.ру".

"В России проходит широкое обсуждение изменений в конституцию страны. Считаю, что граждане РФ, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс", – заявил главарь террористов.

Пушилин заявил, что "ДНР" хочет подключиться к обсуждению поправок в конституцию РФ

Пушилин заявил, что "ДНР" хочет подключиться к обсуждению поправок в конституцию РФ

Отмечается, что он предложил "к широкому обсуждению" проект изменений в преамбулу основного закона РФ, который направлял первый зампред комитета нелегитимной Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин.

В частности, депутат призывал внести такую формулировку: "Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле".

При этом в рабочей группе по изменениям в конституцию РФ преамбулу решили не менять.

"Мы можем без этого обойтись", – ответил на все эти предложения председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин выступил с предложением внести в конституцию страны-агрессора поправку о запрете отчуждения территорий и преемственности РФ в отношении СССР.

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Денис Пушилин
Место
Россия
Теги
Конституция террористы "ДНР" ДНР
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Х Елена
Х Елена
Когда те, кто ужЕ с 07 мая 2012 года НЕ соблюдают Конституцию РФ, начинают ещё и "вносить поправки" в неё, то получается ещё фееричнее))). Желание поучаствовать в этом личностей, которые сначала отказалась гражданства Украины, потом от сбацанной ими на НАГРАБЛЕННОЙ земле и под скоммунизженным двуглавым орлом "публики Донбассовичей", - лишь придаёт пикантности сложившейся ситуёвине. Как тут в очередной раз не вспомнить классику :"А вы...как ни садитесь..." ( И.А.Крылов).
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