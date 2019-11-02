В детсаду России зверски убили ребенка: появились новые подробности

Нарьян-Марский (Россия) городской суд арестовал охранника детского сада, где убили шестилетнего ребенка.
Как передает "Интерфакс", мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Против него возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека".
Охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл входную дверь убийце, приняв неизвестного мужчину за отца одного из детей.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека".
Мужчина проник в детсад и убил мальчика
Как сообщал OBOZREVATEL, в Хакасии (Россия) мать выколола глаза 4-месячному сыну после ссоры с мужем. Одно глазное яблоко женщина вырезала полностью, а другое проткнула обычным кухонным ножом. Когда муж вернулся домой с работы, он увидел истекающего кровью сына и жену, что-то шептавшую своей жертве на ухо. Малыш сейчас находится в больнице, а его мать — на допросе.
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