В детсаду России зверски убили ребенка: появились новые подробности

Нарьян-Марский (Россия) городской суд арестовал охранника детского сада, где убили шестилетнего ребенка.

Как передает "Интерфакс", мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Против него возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека".

Охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл входную дверь убийце, приняв неизвестного мужчину за отца одного из детей.

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Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека".

Мужчина проник в детсад и убил мальчика

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хакасии (Россия) мать выколола глаза 4-месячному сыну после ссоры с мужем. Одно глазное яблоко женщина вырезала полностью, а другое проткнула обычным кухонным ножом. Когда муж вернулся домой с работы, он увидел истекающего кровью сына и жену, что-то шептавшую своей жертве на ухо. Малыш сейчас находится в больнице, а его мать — на допросе.

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