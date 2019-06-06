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В деле о гибели группы Дятлова случился новый поворот: найдены улики

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Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших в 1959 году туристов.

Об этом рассказал известный исследователь гибели туристов-дятловцев Юрий Кунцевич. 26 июня он также намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу, передает "Газета.ру".

Ожидается, что результаты проверки, организованной спустя 60 лет, представят в августе.

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Группа Дятлова

Группа Дятлова

Архивное фото

"Соответствующий документ действий мы передадим в Следственный комитет 26 июня на камеру. Придут специалисты, наши адвокаты и мы скажем, что написали в Следком и почему надо возобновлять следственные действия, поскольку то уголовное дело, копию которого мы имеем на руках, оно совершенно не соответствует уголовно-процессуальному кодексу, составлено не до конца", — резюмировал Кунцевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее маг ведической традиции Игорь Мехеда заявил, что разгадку тайны гибели людей на перевале Дятлова следует искать в самом месте, в котором произошла эта трагедия.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сколько можно эту дрянь мусолить?
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