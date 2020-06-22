В действиях Путина есть явные признаки преступлений, – Гуриев

В действиях президента России Владимира Путина есть признаки преступлений.

Как заявил в интервью Дмитрию Гордону российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев, в частности, Путин виновен в развязывании агрессивной войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По российским законам – это уголовное преступление. Не знаю, совершил ли он его, или кто-то втайне от него развязал войну, но это преступление, которое так или иначе будет расследовано", – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, в этом году Путин, очевидно, совершил конституционный переворот.

"В российской Конституции четко написано, что главы 1, 2 и 9 нельзя менять, не созвав Конституционное собрание. А Владимир Путин де-факто изменил основные принципы конституционного строя, не созвав Конституционное собрание, и тем самым совершил конституционный переворот. Это абсолютно понятные вещи, в которых он, очевидно, принимал участие", – подчеркнул Гуриев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему переизбраться на пятый и шестой президентский сроки, что сейчас запрещено.

В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 1 июля 2020 года.