В Дагестане школьный автобус столкнулся с фурами, 3 жертвы, 9 раненых
В Дагестане в результате масштабного ДТП с участием школьного автобуса погибло три человека и еще 9 получили различные травмы.
Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. Девять человек госпитализировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Погибли две женщины, в последующем поступила информация, что погиб еще и один мужчина. Восемь детей и водитель микроавтобуса доставлены в больницу", – сказал собеседник агентства.
По его словам, уточняется, скончался ли мужчина в больнице или погиб на месте.
По информации РИА "Дагестан", столкнулись три КамАЗа, автомобиль "Лада XRay" и школьный микроавтобус.
Авария произошла недалеко от поселка Рыбалко.
По факту ДТП с участием детей главным надзорным органом республики начата проверка.
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Каменское Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем во время рейса. Все дети остались живы.