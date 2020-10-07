В Дагестане школьный автобус столкнулся с фурами, 3 жертвы, 9 раненых

В Дагестане в результате масштабного ДТП с участием школьного автобуса погибло три человека и еще 9 получили различные травмы.

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. Девять человек госпитализировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Погибли две женщины, в последующем поступила информация, что погиб еще и один мужчина. Восемь детей и водитель микроавтобуса доставлены в больницу", – сказал собеседник агентства.

По его словам, уточняется, скончался ли мужчина в больнице или погиб на месте.

По информации РИА "Дагестан", столкнулись три КамАЗа, автомобиль "Лада XRay" и школьный микроавтобус.

Авария произошла недалеко от поселка Рыбалко.

По факту ДТП с участием детей главным надзорным органом республики начата проверка.

Столкнулись три КамАЗа, автомобиль "Лада XRay" и школьный микроавтобус. Известия

Три человека погибли в результате ДТП. Известия

Авария произошла недалеко от поселка Рыбалко. Google

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Каменское Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем во время рейса. Все дети остались живы.