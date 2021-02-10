В России отец нашел в гробу куклы вместо тел умершей двойни: всплыли противоречивые данные. Видео

Житель Дагестана (РФ) заявил, что во время похорон двух своих детей обнаружил, что в погребальное покрывало ему завернули игрушечные куклы.

Соответствующее видео, снятое на кладбище, мужчина опубликовал в сети. Роликом в среду, 10 февраля, поделился Telegram-канал Baza (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как утверждает автор видео, дети родились в Ставропольском перинатальном центре, где ему сообщили, что младенцы скончались. Похороны он устроил в Дагестане.

"Родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван и вот что я увидел – здесь куклы. Здесь натуральные куклы", – сказал мужчина на записи.

Куклы, завернутые в погребальный саван Скриншот видео

Он также показал людей, которые находились рядом с ним на кладбище, указав, что они являются свидетелями инцидента.

"Значит мои дети живы?" – спросил мужчина. Он добавил, что уже оплакивал младенцев.

В то же время глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил в Instagram, что видео может быть фейком. Он подтвердил, житель Дагестана обратился в полицию, но женщины с указанными им данными не было зарегистрировано в местном перинатальном центре №1, как и случаев двойной смерти.

Мужчину допрашивают правоохранители. Детали случившегося предстоит выяснить следствию.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воронеже (РФ) 4 февраля мужчина выбросился из окна 17 этажа и упал на коляску с пятимесячным ребенком. Мужчина погиб на месте, младенец – в машине скорой помощи.