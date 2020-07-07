В Черное море вошли корабли НАТО: Россия начала слежку

Новости России 19:19, 7.07.2020 Обновлено: 19:39, 7.07.2020

Минно-тральная группа военных кораблей НАТО вошла в акваторию Черного моря.

Об этом сказано в сообщении Национального центра управления обороной России. Там уточнили, что Черноморский флот РФ начал слежение за действиями иностранных судов.

В составе группы альянса – плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков-искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак объяснил, как НАТО поможет Украине в Черном море.

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