В Чечне самолет рухнул на жилой дом: первое видео авиакатастрофы

В Шелковском районе Чечни в станице Новощедринская легкомоторный самолёт упал на жилой дом.

Сообщается о четырёх пострадавших: пилоте и трёх жильцах. Кроме того, воздушное судно зацепило линии электропередач при падении, пишет "Интерфакс"

Без света остались несколько сел: Новощедринская, Привольное и Червленая-Узловая.

Сообщается, что пилот не справился с управлением, в результате чего самолет рухнул на частный дом, но, к счастью, не загорелся.

У пилота сломана ключица, трое жильцов госпитализированы в состоянии шока. Никто не погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России случилось ЧП с самолетом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.