В Чечне самолет рухнул на жилой дом: первое видео авиакатастрофы

В Шелковском районе Чечни в станице Новощедринская легкомоторный самолёт упал на жилой дом.
Сообщается о четырёх пострадавших: пилоте и трёх жильцах. Кроме того, воздушное судно зацепило линии электропередач при падении, пишет "Интерфакс"
Без света остались несколько сел: Новощедринская, Привольное и Червленая-Узловая.
Сообщается, что пилот не справился с управлением, в результате чего самолет рухнул на частный дом, но, к счастью, не загорелся.
У пилота сломана ключица, трое жильцов госпитализированы в состоянии шока. Никто не погиб.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России случилось ЧП с самолетом.
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