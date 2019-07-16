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В Чечне самолет рухнул на жилой дом: первое видео авиакатастрофы

1.2т Читать материал на украинском

В Шелковском районе Чечни в станице Новощедринская легкомоторный самолёт упал на жилой дом.

Сообщается о четырёх пострадавших: пилоте и трёх жильцах. Кроме того, воздушное судно зацепило линии электропередач при падении, пишет "Интерфакс"

Без света остались несколько сел: Новощедринская, Привольное и Червленая-Узловая.

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В Чечне самолет рухнул на жилой дом: первое видео авиакатастрофы
В Чечне самолет рухнул на жилой дом: первое видео авиакатастрофы
В Чечне самолет рухнул на жилой дом: первое видео авиакатастрофы

В Чечне самолет рухнул на жилой дом: первое видео авиакатастрофы

Сообщается, что пилот не справился с управлением, в результате чего самолет рухнул на частный дом, но, к счастью, не загорелся.

У пилота сломана ключица, трое жильцов госпитализированы в состоянии шока. Никто не погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России случилось ЧП с самолетом.

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Место
Россия
Теги
разбился самолет самолет
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