В Чечне произошло мощное землетрясение. Видео

В ночь на воскресенье, 13 декабря, в Чечне произошло мощное землетрясение.

Как сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 4,7, эпицентр находился в 14 км южнее Грозного, а очаг – на глубине 10 км (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом Северо-Осетинский филиал геофизической службы РАН сообщает о землетрясении магнитудой 4,9 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км.

В соцсетях пишут, что толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов – Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

Также момент землетрясения показали на видео. На ролике видно, как под потолком качается лампочка, а автор рассказывает, что в комнате в момент удара начала шататься мебель.

"Как трухануло! Ужас!" – поделилась своими впечатлениями местная жительница.

Карта землетрясения в Чечне sofgsras.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км.

Начало мощного землетрясения попало в объективы камер видеонаблюдения.