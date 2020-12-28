В Чечне мужчины с ножами напали на полицию: много убитых. Видео

Мирослав Семенюк Новости России 14:34, 28.12.2020 Обновлено: 14:44, 28.12.2020

В понедельник, 28 декабря, в центре Грозного двое неизвестных с ножами напали на пост дорожно-патрульной службы.

По предварительным данным местных СМИ, погибли двое сотрудников полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сами нападавшие были убиты ответным огнем.

Другие подробности пока уточняются.

В центре Грозного двое неизвестных с ножами напали на пост ДПС
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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2016 года в Чечне взорвали КПП силовиков.

Боевики, устроившие перестрелку в Грозном, могли быть членами террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

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