В Чечне мужчины с ножами напали на полицию: много убитых. Видео

В понедельник, 28 декабря, в центре Грозного двое неизвестных с ножами напали на пост дорожно-патрульной службы.

По предварительным данным местных СМИ, погибли двое сотрудников полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сами нападавшие были убиты ответным огнем.

Другие подробности пока уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2016 года в Чечне взорвали КПП силовиков.

Боевики, устроившие перестрелку в Грозном, могли быть членами террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).