В России за поправки в Конституции голосуют в коробках. Курьезное фото

Дарья Дурова Новости России 20:05, 28.06.2020 Обновлено: 20:06, 28.06.2020

В городе Брянск (РФ) на одном из участков голосования по поправкам в Конституцию России поставить отметку в бланке предлагают в картонной коробке.

Соответствующее фото 28 июня на своей странице в Twitter опубликовал Андрей Захаров, корреспондент "Русской службы BBC". Он отметил, что на коробку было приклеено листик с надписью "кабина для голосования".

Брянск.
Facebook Андрея Захарова
Скриншот
Другие места для голосования в Брянске.
Facebook Андрея Захарова
Другие места для голосования в Брянске.
Facebook Андрея Захарова

Пользователи сети высмеяли подобную систему "анонимности".

Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот
Комментарии к посту.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля. Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.

  • Во главе списка изменений – "обнуление" сроков президента РФ Владимира Путина.

  • Голосование проходит не только на участках, но и под открытым небом.

  • В сети вспомнили, как в 1996 году Путин говорил о важности сменяемости власти в стране.

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