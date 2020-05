Известный британский журналист Кэтрин Белтон опубликовала новую книгу о президенте России Владимире Путине и его окружении.

Как пишет The Guardian, книга получила название "Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад" (Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West).

В Британии написали книгу о "людях Путина"

"Белтон обладает непревзойденным знанием схем с акциями, пакетами рефинансирования, слияниями, подставными компаниями и оффшорными счетами, которые обнажают скрытый захват постсоветской экономики и государственных институтов группой бывших офицеров КГБ и силовиков", – отмечает издание.

Журналист объединила эту финансовую историю с показаниями множества кремлевских инсайдеров, дипломатов, банкиров, офицеров разведки, прокуроров, криминальных авторитетов и олигархов.

"Белтон утверждает, что Путин и его санкт-петербургская команда управляют государством по правилам криминального клана. Существует общий денежный банк, известный как общак. Он может быть использован для личных проектов, таких как роскошный дворец за $1 млрд, построенный для президента у Черного моря. Инсайдеры, работающие на этой секретной вилле, называют Путина псевдонимами, среди которых – "Михаил Иванович", начальник милиции из советской комедии, "папа" и "номер один". Иногда они указывают пальцем на потолок", – говорится в рецензии на книгу.

Также журналист дает подробный отчет о ранних годах Путина как агента в немецком Дрездене. По ее сведениям, Дрезден был ключевой базой для операций КГБ, в том числе смертоносных, в которых Путин якобы играл непосредственную роль.

"Целью Москвы было подорвать и посеять хаос на Западе", – сообщается в книге.

Белтон показывает, как западные правительства, проповедующие верховенство закона, свободные рынки и уважение к частной собственности, закрывают глаза на "разграбление российского бизнеса Кремлем и его союзниками".

"Мы верили в западные ценности... Но оказалось, что все зависело от денег, и все эти ценности были чистым лицемерием", – рассказал один из бывших российских банкиров.

Обложка новой книги о Путине

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СМИ вскрыли правду о тирании Путина в России.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.