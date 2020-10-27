В больнице РФ без кислорода умерли 13 больных COVID-19: врачи рассказали, как люди молили о помощи

В ростовской больницы № 20 для пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода одновременно погибли 13 больных, подключенных к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщило KP.RU. По словам реаниматолога Артура Топорова, ночь с 11 на 12 октября "стала самой страшной в его жизни".

Он рассказал, что все 27 коек в реанимационном отделении были заняты пациентами с тяжелой формой COVID-19.

Примерно к 21:00 в больнице начались перебои с подачей кислорода для аппаратов ИВЛ, но ситуация еще не была критичной. Однако в течение часа уровень кислорода стал падать, а увеличить его объемы было уже невозможно.

К тому моменту все аппараты ИВЛ сигнализировали о нехватке кислорода. Около 22:10 его подача прекратилась полностью во всей больнице.

"Все аппараты в реанимации пищали. Стоял такой гул. Люди кричали, молили о помощи", – рассказал Топоров.

Дежурные медики пытались реанимировать задыхавшихся людей и успокоить их. Однако вскоре пациенты один за другим стали впадать в гипоксию и умирать. В течении получаса умерли несколько больных.

Самому молодому из них было меньше 30 лет, самому пожилому – исполнился 81 год.

По словам врача, местные власти хотят переложить вину за случившееся на медпресонал, хотя они сделали все что могли для спасения жизней.

Через день после случившегося, 13 октября, главврач этой больницы Юрий Дронов экстренно был доставлен в реанимацию своего медучреждения. Там у него вновь произошло ухудшение состояние, спасти 60-летнего медика не удалось.

Как писал OBOZREVATEL, часть регионов России страдает от очень высокого уровня заболеваемости COVID-19 на предприятиях, недостатка мест в больницах и скопления тел погибших от коронавируса в моргах.