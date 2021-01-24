В Bellingcat предупредили о повторной попытке отравить Навального
Руководство России может предпринять третью попытку отравить арестованного оппозиционера Алексея Навального.
Как сказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев, судьба политика зависит от численности акций в его поддержку.
На вопрос, возможна ли новая попытка отравления Навального, он сказал, что "очень возможна".
"Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сейчас людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", – подчеркнул Грозев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
18 января прямо в отделении полиции провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он в свою очередь призвал людей выходить на уличные митинги.
23 января в России прошли митинги в поддержку Навального. Первые акции протеста организовали на Дальнем Востоке РФ – Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, на улицы вышли тысячи человек.
К вечеру в целом силовики задержали около 3000 человек.
Российский политик и соратник Навального Леонид Волков заявил, что в следующие выходные снова пройдут протестные акции.