В Bellingcat предупредили о повторной попытке отравить Навального

Мирослав Семенюк Новости России 08:41, 24.01.2021 Обновлено: 09:53, 24.01.2021

Руководство России может предпринять третью попытку отравить арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Как сказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев, судьба политика зависит от численности акций в его поддержку.

На вопрос, возможна ли новая попытка отравления Навального, он сказал, что "очень возможна".

"Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сейчас людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", – подчеркнул Грозев.

petrenko.uk

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Навального задержали сразу после его возвращения в Россию 17 января. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.

  • 18 января прямо в отделении полиции провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он в свою очередь призвал людей выходить на уличные митинги.

  • 23 января в России прошли митинги в поддержку Навального. Первые акции протеста организовали на Дальнем Востоке РФ – Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, на улицы вышли тысячи человек.

  • К вечеру в целом силовики задержали около 3000 человек.

  • Российский политик и соратник Навального Леонид Волков заявил, что в следующие выходные снова пройдут протестные акции.

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