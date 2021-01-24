В Bellingcat предупредили о повторной попытке отравить Навального

Руководство России может предпринять третью попытку отравить арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Как сказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев, судьба политика зависит от численности акций в его поддержку.

На вопрос, возможна ли новая попытка отравления Навального, он сказал, что "очень возможна".

"Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сейчас людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", – подчеркнул Грозев.

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