Наверное, уже пора начинать новую рубрику "Послушай эксперта", поскольку сейчас идет столько перлов, что через время они просто потеряются и даже если о них вспомнить, то смысл выводов "экспертов" утратится в принципе. Оно и понятно, поскольку они интересны лишь в контексте текущих событий.

В этот раз вспомним "экспертное мнение" главы Газпрома Миллера, да и самого Путина о том, что За газом к ним будут выстраиваться очереди, а они в клиентах будут копаться как в секонд-хэнде. Они экспертно пророчили смерть "сланцу", а когда он не умер – смерть СПГ. Самое последнее из крупных газовых пророчеств, состояло в неминуемом резко повышении уровня потребления газа в Европе и Китае. Именно под эти прогнозы экспертов и строились газопроводы "Сила Сибири", "Северный Поток -2" и "Турецкий поток".

Но вот оказалось, что Сила Сибири – закрылась то ли на переучет, то ли на прием товара, то ли на профилактику. Хотя, ставить огромный трубопровод через три месяца на профилактику – не убедительно. Лучше уже на разгрузку товара или что-то подобное.

Турецкий поток – тоже сбрасывает обороты и с такими темпами, там тоже придется объявлять переучет или какую-то другую, более экзотическую причину. Поскольку он проходит по дну Черного моря, можно сказать, что злонамеренные желто-голубые рыбы, повредили его, путем прогрызания дырок в трубе.

Но вот что интересно, замглавы Газпрома, Елена Бурмистрова, в одном из недавних интервью сказала о том, что самым удачным годом для РФ, в плане экспорта газа в Турцию, был 2017. Потом, шло постепенное снижение отбора газа в 18 и 19 годах. Эта тенденция ускорилась в 20-м году, когда только что была запущена дополнительная очередь газопровода.

А вот вторая серия Северного потока, может стать неким памятником всем подводным трубопроводам, безвременно почившим в Бозе на дне Мирового океана. И дело даже не в том, что Штаты заблокировали его санкциями, а что в том направлении уже не нужно столько газа, сколько было раньше и сейчас самое время похоронить этот проект под благовидным предлогом. Ведь если и его придется ставить на "профилактику", как и китайскую трубу, да еще и Турецкую в придачу, то рано или поздно, у кого-то возникнет вопрос о том, что же это за "эксперты такие", если настроили совершенно лишних труб, которые в принципе никому не нужны, а сами проекты и техническое обоснование отталкивались от каких-то совершенно нереальных представлениях о ближней перспективе рынка.

Понятно, что в такой обстановке, экспертам приходится придумывать оправдания своей бестолковости и они пошли по пути совковых предшественников, которые оправдывали неурожай холодной и дождливой погодой или наоборот – засухой и отсутствием осадков. Теперь это выглядит примерно так.

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергея Комлева для корпоративного журнала "Газпрома" пояснил ситуацию следующим образом:

"Теплая погода в начале 2020 года вынуждает констатировать, что в начало летного сезона закачки европейский рынок войдет с хранилищами, заполненными более чем наполовину…

В любом случае динамику рынка будет определять вмешательство погодного фактора. Будут ли остальные месяцы года отмечены погодными аномалиями (и в какую сторону), сказать сложно…

Напомним, что доля электроэнергетики в структуре потребления газа в Европе составляет уже более 30%. В Германии создано такое количество мощностей возобновляемой энергетики, что в отдельные дни энергосистема обходится без природного газа. Уровень цены на газ, очевидно, при этом роли не играет".

Тут следует сделать два уточнения. Одно из них связано с настоящим скандалом, который закатил один из высокопоставленных "экспертов" Газпрома, когда Росгидромет дал прогноз об аномально теплой зиме 2019-20 года. Тогда этот эксперт гневно заявил о том, что у Газпрома – другие сведения, хоть и не уточнил их источника. Реакция понятно, поскольку чем теплее зима, тем меньше газа уходит на ТЭЦ для отопления.

Какой была зима мы видели и в итоге, подземные газохранилища европейских стран оказались не пустыми, как это бывало раньше, а заполненными более, чем на половину и это – в конце сезона с пиком потребления. В общем, эксперты в области погоды у Газпрома – так себе.

Впрочем, в других областях – тоже. Ведь уже достаточно давно, ряд ведущих стран Европы, в том числе – крупнейших потребителей российского газа, объявили о запуске программ избавления от углеводородов как энергоносителей. Естественно, что планы эти рассчитаны на 2-3 десятка лет, но они уже пошли в реализацию, а это значит, что сокращение потребления уже неизбежно. В таких условиях тянуть новые трубы, либо смешно, либо что-то из двух одно.

Нефтяники не отстают от газовиков и дают даже сейчас, прогнозы на восстановление цен на нефть в пределах 60 долларов, в течение ближайших месяцев, а если все будет хорошо, то они мечтают о ценах и в 80-90 долларов. Но такие прогнозы дают специально обученные эксперты, работающие на госкорпорации. Такие заключения уже не устраивают самих представителей российского нефтяного бизнеса.

Ведь это именно эти "эксперты" придумали знаменитый маневр, который должен был привести к вытеснению с рынка нефти американцев и саудовцев, а в результате – вон оно что получилось. И чтобы понять, как оценивают качество этого "маневра" топ-менеджеры российских нефтяных компаний, приведем коротенькую цитату от вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна:

То, что последовало за маневром мы "и в страшном сне не могли представить". И вот как выглядит нынешний страшный сон, по его же словам:

"Если бы сделка с ОПЕК была, то "сегодня цена была бы 50 плюс/минус…

Никаких экономических просчетов участия или неучастия в ОПЕК сделано не было. Те оценки, которые мы делаем, говорят о том, что в самой негативной ситуации в этой сделки оказываются две страны – это Россия и Саудовская Аравия. И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее. То есть это будет война на истощение…

По нашим расчетам, доходы населения США вырастут на 6% в результате этой войны, поскольку цена на нефть упадет. Выиграет Китай – примерно на 2% у них вырастут доходы населения, на такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе".

Тем не менее, на фоне всей этой ситуации, Сечин продолжает раздавать интервью и рассказывать о том, что они наказали американскую нефтянку! Но ведь эксперты есть не только в РФ и они дают прогнозы такие, от которых даже Федуну стало бы дурно, поскольку он исходил из того, что цены безвозвратно завалились в диапазон 25-35 долларов за баррель. Вот только некоторые из них.

"Аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз Brent на второй квартал на этой неделе до 20 долларов за баррель с 30 долларов.

Citigroup заявил, что его самый важный прогноз заключается в том, что во втором квартале стоимость нефти марки Brent составит в среднем 17 долларов за баррель или менее, а наихудший сценарий – краткосрочные падения до 5 долларов за баррель или отрицательные цены.

"Энергетические аспекты" утверждают, что в апреле Brent может протестировать уровень $10 за баррель, хотя цена, как ожидается, останется на уровне около 20 долларов США в течение всего 2020 года.

Аналитик Mizuho Securities USA LLC Пол Санки также подчеркнул риск отрицательных цен, если добыча сланца не упадет быстрее, чем закончится место для хранения нефти, что он считает сомнительным".

В общем, в параллельной реальности конечно можно жить, но настоящая реальность всегда будет вносить свои коррективы, иногда болезненные, а иногда и смертельные. Именно поэтому такие путешественники по параллельным мирам, помещаются в специальные учреждения, населенные Наполеонами, Цезарями и прочими прокурорами.

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