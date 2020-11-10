Привитые российской вакциной медики заразились COVID-19

В Алтайском крае (РФ) COVID-19 заразились трое медиков, которым ранее была сделана прививка от коронавируса российской вакциной "Sputnik V".

Пока новую инфекцию подтвердили у трех медиков из 42, которые вакцинировались. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Препарат состоит из двух компонентов: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным человек считается только через три недели после второй прививки, так как все это время идет процесс формирования иммунитета, пояснили в минздраве.

Ведомство предположило, что иммунитет к коронавирусу у получивших вакцину россиян к моменту контакта с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. "Только это могло стать причиной заражения медиков", – считают в региональном министерстве здравоохранения.

Известно, что пробная партия вакцины "Sputnik V" от COVID-19 поступила в Алтайский край в конце сентября.

Первой, кому была сделана прививка, была главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Вслед за ней вакцину должны были поставить еще 41 медработнику из разных организаций Барнаула.

По данным оперштаба Алтайского края по борьбе с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе заразились 21 499 человек, из них 18 090 выздоровели, скончались 900.

Карта распространения коронавируса в мире:

Напомним, первой в мире о регистрации вакцины против коронавируса – "Sputnik V" – сообщила Россия. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи МЗ РФ и прошел клинические испытания в июне и июле.

Однако на Западе звучала критика в адрес российского препарата, ведь допуск вакцины прошел без масштабных данных третьей фазы испытаний, в которых бы участвовали несколько тысяч испытуемых.

Как писал OBOZREVATEL, количество умерших от коронавирусной инфекции в Европе превысило 300 тысяч, и этот показатель будет расти с приближением зимы.