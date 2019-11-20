Работал на Украину? ФСБ провела громкое задержание российского военного. Видео

В городе Аксай Ростовской области России ФСБ задержала военнослужащего, которого подозревают в сборе информации по заданию военной разведки Украины.

Об этом в среду, 20 ноября, сообщил "Интерфакс", ссылаясь на российских силовиков (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что гражданина РФ, военнослужащего Южного военного округа, обвиняют в государственной измене (статья 275 УК РФ).

Задержание подозреваемого Скрин видео

По данным "Открытых медиа", задержанный – 28-летний старший лейтенант, связист Руслан Артыков.

"Он служит в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного военного округа, расположенной в Аксае. Это единственная военная часть, расположенная в этом городе", – говорится в Telegram-канале ОМ.

Задержание подозреваемого Скрин видео

Задержание подозреваемого Скрин видео

Судя по данным Артыкова на его странице в соцсети, он закончил Таганрогский технологический институт (сейчас – Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета).

Российские силовики заявляют, что мужчина собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и "утечка этой информации за границу могла нанести ущерб обороноспособности России".

Как писал OBOZREVATEL, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что Россия завершила формирование трех дивизий возле украинской границы, которое продолжалось с 2015 года.

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