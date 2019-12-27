В аэропорту Москвы случилось ЧП с самолетом Sukhoi Superjet

Утром 27 декабря, в российском аэропорту "Шереметьево" произошло ЧП с самолетом, совершавшим рейс "Москва – Самара".

Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает "Пятый канал". Самолет находился на полосе для руления.

По предварительным данным, пилот не рассчитал радиус поворота, в результате чего воздушный лайнер пересек полосу, выкатившись с асфальта на грунт. О пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщается.

В Шереметьево случилось ЧП с самолетом Вести

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане 27 декабря упал на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Он рухнул в районе жилого сектора.

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