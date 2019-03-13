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В аэропорту Москвы произошло новое ЧП с Boeing: что известно 

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В аэропорту Шереметьево (Москва, Россия) при буксировке грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения.

Борт получил повреждения: сломаны законцовки крыла и закрылки, передает российский "Интерфакс".

По предварительным данным источников, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

В аэропорту Москвы произошло новое ЧП с Boeing: что известно 

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Из-за столкновения в "Шереметьево" начали проверку. Следователи выясняют причину произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия, Австралия, Малайзия, Норвегия и Оман приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения самолета Ethiopian Airlines. Ранее запрет также ввели Сингапур, Китай, Индонезия и Эфиопия.

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Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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