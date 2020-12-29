Три батла. Прогноз

В новом году Путина ждут серьезные проблемы. Его противники перейдут в наступление. Состоится несколько жёстких батлов.

1. Байден vs Путин. Байден давит, Путин огрызается. Итог - новая система международных санкций против Кремля, серьезные проблемы, как у олигархата, так и в целом в российской экономике.

2. Навальный vs Путин. Навальный глумится, Путин бесится. Итог - Путин вновь попытается уничтожить Навального, любыми средствами решить эту проблему. В результате опять проиграет и опозорится.

3. Акционеры ЮКОСа vs Путин.

По всему миру в счёт долга России перед акционерами ЮКОСа будут арестовывать российские активы. Путин по привычке начнет бычить и хамить. Арестуют все, что можно, но он упрется и долг всё равно не отдаст.