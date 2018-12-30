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Валерий Соловей
Валерий Соловей
Российский историкВсе статьи автора

В 2019 году в России начнется революция

2.3т

Масштабный политический кризис начнется в конце 2019 года, он продлится 2-3 года и закончится отстранением действующего режима от власти и переучреждением России.

Страна замерла в ожидании очень серьезных политических изменений; люди чувствуют предстоящие грозные события, и "ведут себя как животные перед землетрясением"; россиянам предстоит пережить 3 очень тяжелых года.

В стране назревает революционная ситуация, вызванная неадекватностью и непрофессионализмом находящейся у власти правящей группировки; в сознании россиян произошел сдвиг, который уже носит необратимый характер. Конфликт между властью и населением запрограммирован в самой структуре ситуации.

Новости
В России начался необратимый процесс

Масштабный политический кризис начнется в конце 2019 года, он продлится 2-3 года и закончится отстранением действующего режима от власти и переучреждением России.

Россиян ожидает 2-3 очень тяжелых года, после которых, впрочем, ситуация начнет меняться к лучшему. Несмотря на то, что грядущие события будут носить революционный характер – к гражданской войне, а также распаду России они не приведут. Прежде всего потому, что силовые структуры, как в 1917 году и в 1991 году, будут защищать не власть имущих, а самих себя.

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Автор
Валерий СоловейВалерий Соловей
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:rusmonitor.com
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Все так и будет и если вы хотите украинцы , что бы это случилось раньше присылайте деньги на яндекс кошелек 1023928462571236548 . На ваши деньги я лично буду устраивать революцию в России .
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
В сотый раз убеждаюсь,прав Лавров..."дебил блядь"...
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