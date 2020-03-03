Узнать преступника можно по дате рождения: психолог опозорился нелепым заявлением

В официальной газете московской полиции "Петровка 38" вышло интервью с психологом Борисом Хигиром, в котором он рассказал, что преступника якобы можно вычислить по ФИО и дате рождения с погрешностью всего в 20%.

Например, как утверждает Хигир, многие коррупционеры родились с мая по август, а большинство педофилов имеют первую группу крови, у закоренелых убийц ужасный почерк.

Также он заявил, что линии на руках Маяковского и Есенина доказывают, что они были убиты, а не совершили самоубийство.

Психолог уверяет, что особо жестокие преступники часто имеют отчества Николаевич, Игоревич, Анатольевич, Павлович, Семёнович, Олегович и Александрович. При освобождении из колонии "обычно выделяются своим поведением" Николаи, Анатолии и Владимиры, а "из десяти Сергеев пятеро могут быть преступниками".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что благодаря шоу "Битва экстрасенсов" невинно осужденные в Украине якобы вышли из тюрем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.