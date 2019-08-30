Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Сорвалось в последний момент? Названа причина задержки обмена пленными

1.6т Читать материал на украинском

Задержка в обмене пленными между Россией и Украиной происходит по вине украинской стороны.

"Проблемы сейчас тут, в Украине", – сказал по этому поводу источник OBOZREVATEL.

По его словам, пленных украинцев "уже собирались сажать на самолет", но в последний момент всё сорвалось.

Новости
Обмен пленными между Россией и Украиной откладывается? Появились тревожные данные

"Не знаю, в чем дело. Думаю, в наличии прошения о помиловании, но это догадки", – добавил источник.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Службе безопасности Украины заявили о том, что обмен пленными состоится не в пятницу, 30 августа, как это ожидалось, а позже. В СБУ не стали называть конкретную дату, но заверили, что процесс идет "планово".

Напомним, сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.Из-за этого в аэропорту "Жуляны" (Киев) начался настоящий ажиотаж – туда слетелась пресса. Также стало известно о выезде в Киев родственников пленных. Тем не менее, уже с 10 часов утра 30 августа начали появляться сообщения противоположного смысла. Так, стало известно, что родные одного из украинских военных моряков, которых должны вернуть на родину в рамках украинско-российского обмена, возвращаются домой, не доехав до Киева.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Обмен пленными Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...