Сорвалось в последний момент? Названа причина задержки обмена пленными

Задержка в обмене пленными между Россией и Украиной происходит по вине украинской стороны.

"Проблемы сейчас тут, в Украине", – сказал по этому поводу источник OBOZREVATEL.

По его словам, пленных украинцев "уже собирались сажать на самолет", но в последний момент всё сорвалось.

"Не знаю, в чем дело. Думаю, в наличии прошения о помиловании, но это догадки", – добавил источник.

Пленные украинские моряки 24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Службе безопасности Украины заявили о том, что обмен пленными состоится не в пятницу, 30 августа, как это ожидалось, а позже. В СБУ не стали называть конкретную дату, но заверили, что процесс идет "планово".

Напомним, сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.Из-за этого в аэропорту "Жуляны" (Киев) начался настоящий ажиотаж – туда слетелась пресса. Также стало известно о выезде в Киев родственников пленных. Тем не менее, уже с 10 часов утра 30 августа начали появляться сообщения противоположного смысла. Так, стало известно, что родные одного из украинских военных моряков, которых должны вернуть на родину в рамках украинско-российского обмена, возвращаются домой, не доехав до Киева.

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