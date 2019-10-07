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7 октября • обновлено в 08:07
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"Не враги, а один народ": политолог раскрыл намерения Путина в отношении Зеленского

5.1т Читать материал на украинском

Российская пропаганда изменит информационную политику в отношении Украины на миролюбивую, чтобы политиком мира стал глава РФ Владимир Путин, а не президент Владимир Зеленский.

Об этом на Фейсбуке написал российский политолог Александр Морозов, комментируя осуждение лидера России информационной политики центральных телеканалов, выставляющих Украину в негативном свете.

РБК

РБК

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Теперь Путин хочет показывать Украину не как врага, а как "братский народ". Он и раньше говорил об этом, но теперь это прямое указание каналам заливать елеем "мы – один народ". Такой разворот – большая опасность для Зеленского. Путин будет стремится присвоить в свою пользу его 73% поддержки. Он хочет получить мандат "политик мира", который пока что завис в воздухе. Шансы у Путина очень хорошие, за его спиной очень мощный пропагандистский аппарат", – предположил политолог.

Скрин-шот

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война Война на Донбассе российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Александр Морозов
Место
Россия
Теги
Донбасс Новости России пропаганда
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вот от таких аналнытиков и комментаторов украина самая нищая страна Европы.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ПУТИН СОСЕТ ПИСЮН У ШОЙГУ В ЛЕСУ!!!
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Петров Василий
Петров Василий
То есть Путин открыто признал враньё российского тв об Украине. Когда же россияне это признают?
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