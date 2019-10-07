"Не враги, а один народ": политолог раскрыл намерения Путина в отношении Зеленского

Российская пропаганда изменит информационную политику в отношении Украины на миролюбивую, чтобы политиком мира стал глава РФ Владимир Путин, а не президент Владимир Зеленский.

Об этом на Фейсбуке написал российский политолог Александр Морозов, комментируя осуждение лидера России информационной политики центральных телеканалов, выставляющих Украину в негативном свете.

РБК Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Теперь Путин хочет показывать Украину не как врага, а как "братский народ". Он и раньше говорил об этом, но теперь это прямое указание каналам заливать елеем "мы – один народ". Такой разворот – большая опасность для Зеленского. Путин будет стремится присвоить в свою пользу его 73% поддержки. Он хочет получить мандат "политик мира", который пока что завис в воздухе. Шансы у Путина очень хорошие, за его спиной очень мощный пропагандистский аппарат", – предположил политолог.

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

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