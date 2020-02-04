Ужаснуло что-то в небе: выяснились новые детали гибели группы Дятлова

Причиной гибели группы Дятлова в 1959 году могла быть техногенная катастрофа. Студентов испугало что-то, находившееся в воздухе.

Об этом сообщил мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин, который первым оказался на месте ЧП, передает 1rre.

Согрин уверен, что в небе внезапно появился летящий объект, который издавал звук. Именно этот звук вынудил студентов выйти из палатки. Покидали они ее очень спешно и пытались отбежать от эпицентра, чтобы не погибнуть.

"Это могла быть ракета, или ее отработанная ступень, выбросившая какое-то ядовитое вещество", – считает Согрин.

Поисковики, которые прибыли на место трагедии, увидели, что снег был покрыт кокой льда, на которой отчетливо были видны следы. Это может указывать на то, что снег от чего-то оттаял, а затем замерз. Группы туристов, которые были на соседних маршрутах, сообщили, что видели в небе странное зарево.

Выяснились новые детали гибели группы Дятлова МК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра Дятлова разгромила популярные версии гибели людей.

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