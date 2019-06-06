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/Новости России

"Ужасная ошибка": Путину предрекли развал России

1.6тЧитать материал на украинском

Территориальный распад Российской Федерации – один из возможных сценариев.

"Я бы не хотел, чтобы это случилось, потому что вряд ли это пройдет без крови", - сказал OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

В контексте последних событий в одном из субъектов Российской Федерации – Ингушетии, - где появилось движение за выход из состава РФ и присоединение к Грузии, политик заметил: "Россия развалится – если развалится – не из-за Ингушетии. Но когда горит торф, иногда в разных местах прорываются сполохи пламени. Само по себе пламя, которое прорвалось, может быть и не очень опасным, но оно свидетельствует о том, что торф горит".

Двуглавый орел

Двуглавый орел

Российская газета

По оценкам Гозмана, развал РФ – один из возможных сценариев, причем, опасных сценариев, поскольку кровопролитие неизбежно. "А если будет кровь, обломками завалит и наших соседей, в том числе вас", - заявил он.

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По мнению политика, угроза развала связана, прежде всего, с тем, что "центр нашей федерации, нашей империи непривлекателен, он очень плохо выполняет свои обязанности по отношению к регионам". В этом контексте он добавил, что аннексия Крыма Россией была не только преступлением, но и огромной ошибкой, поскольку фактически продемонстрировала, что референдум или псевдореферендум можно использовать для изменения существующих границ государств.

"Ужасной ошибкой – кроме того, что это было преступлением, - была аннексия Крыма и ссылка на референдум", - подчеркнул Гозман.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил: в России наблюдается опасная для существующего режима тенденция: протесты в регионах по тому или иному поводу вспыхивают все чаще, а денег на подкуп местной элиты у Кремля все меньше.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивАннексия Крыма
Персона
Леонид Гозман
Место
Россия
Тег
Новости России
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