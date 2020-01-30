"Увидишь – убей!" В Петербурге бросили за решетку восставших против Путина: подробности

В Петербурге мужчин заключили под стражу за изготовление трафарета в виде изображения президента России Владимира Путина с надписью "увидишь-убей" и нанесение изображений на фасады зданий.

Двоих обвинили в публичных призывах к террористической деятельности, сообщили в объедененной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Отмечается, что подозреваемые свою вину не признали.

Владимир Путин ТАСС

"Расследованием установлено, что неустановленное лицо, имея умысел на совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, с помощью Интернета вступило в сговор с Парпиевым, предложив последнему за 5 000 рублей изготовить трафарет в виде изображения Президента РФ и надписи "увидишь-убей", после чего с помощью краски и трафарета нанести указанное изображение на фасады неустановленного количества зданий в СПб. Парпиев согласился и привлек Ишматова. Не позднее 15:30 27.01.2020 соучастники нанесли изображение на 6 зданий", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский оппозиционер Александр Рыклин убежден, что новому лидеру Российской Федерации, который сменит Владимира Путина, придется либо "загонять страну в совсем лютый сталинизм", либо инициировать большие демократические преобразования.

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