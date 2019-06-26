Увидели сияние в небе: озвучена новая разгадка тайны перевала Дятлова

Загадочная гибель российских туристов на перевале Дятлова в 1959 году связанна с тайным пуском ракеты СССР.

Такую версию "РИА Новости" озвучил мастер спорта по туризму Владислав Карелин, который был задействован в поисковой операции пропавшей группы.

Карелин рассказал, что спустя две недели после гибели дятловцев они с друзьями пошли в поход по маршруту, который пролегал на 50 километров южнее пути студентов. Во время путешествия тургруппа увидела в небе светлое пятно.

Новости Появилась дикая версия гибели группы Дятлова

"Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, вот это я и видел 17 февраля", – добавил Карелин.

По его словам, другие поисковики зафиксировали такое же явление. Уже в 2010-м Карелин узнал, что 2 февраля 1959 года с полигона в Капустином Яре (Астраханская область) был произведен аварийный запуск ракеты.

В доказательство своей версии он привел и факт существования заледеневших следов туристов, которые вели от разрезанной палатки в лес, и ледовые каменные гряды.

"В последующие годы лед никто никогда не видел. Лед был только в 1959 году. Эти факты заставляют прийти к выводу, что вполне возможно было какое-то мощное тепловое воздействие", – отметил он.

Отметим, недавно версию смерти туристов из-за ракеты озвучил изобретатель и исследователь загадки Дятлова Вадим Скибинский. Он раскрыл связь гибели группы и секретной операции СССР с кодовым названием "Роза" по испытанию оружия.

Группа Дятлова, архивное фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших туристов. Он намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу.

Недавно исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев предположил, что группу Дятлова могли убить старатели из-за золота, которое нашли студенты.

В деле о гибели туристов на перевале есть еще один достаточно скандальный нюанс. Как оказалось, в 2016 году случайно стало известно о признании одного из местных жителей в убийстве.

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