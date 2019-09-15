Утопила в тазике: в России школьница жестоко расправилась с младшей сестрой

В Башкирии (Россия) 17-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве 7-летней сестры.

Об этом пишет местное издание "Без формата". Трагедия произошла 13 сентября в городе Салавате.

По предварительным данным, родители оставили под присмотром 11-классницы ее младшую сестру. Когда девушка села за уроки, ребенок начал капризничать, а потом закатил истерику.

В России школьница утопила сестру в тазике Комсомольская правда

Школьница якобы не выдержала, взяла девочку за шкирку и завела ее в баню, где окунула малышку с головой в таз с водой и удерживала некоторое время. Вскоре девушка обнаружила, что ее сестра захлебнулась.

Отмечается, что подозреваемая была задержана. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также допросили близких и членов семьи.

Местная жительница, знакомая с ситуацией, рассказала, что девочки были приемными детьми и родители часто их били. В семье росли еще 3 родных ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Омск 16-летняя девушка до смерти забила своего отца молотком и ножом в сердце.

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