Люди утонули в навозе: в российской деревне произошла трагедия

В деревне Подборки Калужской области в России трое работников упали в емкости для переработки навоза и погибли. Они откачивали навоз из емкостей в ангаре ООО "Калужская нива".

Как пишет Kaluga News, ЧП произошло 6 июня. По факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводят доследственную проверку. Есть различные версии произошедшего, в том числе отравление газами и электротравма.

В России трое работников утонули в навозе kaluganews.com

Также проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, изъяли нанос с частью электрокабеля и другое электрооборудование ангара, а также опросили сотрудников и руководство организации, в которой работали погибшие, изъяли уставные документы, приказы и должностные инструкции работников, журналы по технике безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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