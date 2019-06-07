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Люди утонули в навозе: в российской деревне произошла трагедия

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В деревне Подборки Калужской области в России трое работников упали в емкости для переработки навоза и погибли. Они откачивали навоз из емкостей в ангаре ООО "Калужская нива".

Как пишет Kaluga News, ЧП произошло 6 июня. По факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводят доследственную проверку. Есть различные версии произошедшего, в том числе отравление газами и электротравма.

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В России трое работников утонули в навозе

В России трое работников утонули в навозе

kaluganews.com

Также проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, изъяли нанос с частью электрокабеля и другое электрооборудование ангара, а также опросили сотрудников и руководство организации, в которой работали погибшие, изъяли уставные документы, приказы и должностные инструкции работников, журналы по технике безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в январе в России произошел скандал из-за ледяной горки из фекалий.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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