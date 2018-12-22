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Устал? Кадыров сделал дерзкое заявление о политике в России

1.8тЧитать материал на украинском

Глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров выразил желание закончить политическую карьеру на своей нынешней должности.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Москва 24" в субботу, 22 декабря. При этом причину он не озвучил, добавив, что не видит себя в роли главы российских министерств.

"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики", — сказал Кадыров, заявив, что он "не такого уровня человек", чтобы возглавить какое-либо федеральное ведомство.

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Напомним, Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. О желании покинуть должность он заявлял еще в ноябре 2017 года, рассказывая о необходимости изменений в республике.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

ТВ Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кадыров поставил жесткое требование России, потребовав денег, и чтобы ему "не мешали".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
Тег
Новости России
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