Буквально на днях я писал о том, что с подозрительной периодичностью в российское информационное пространство стали осуществляться вбросы о явке на голосование по поправкам в Конституцию и самих предварительных результатах голосования, которые были выше всех похвал. При этом данные вбросы весьма активно комментировали разного рода эксперты, доверия которым ниже нулевого, но клятвенно заверяющих, что инсайдерская информация в сети соответствует действительности и явка превысит 70%, а граждане РФ тотально поддержат поправки в Конституцию.

Что же, возможно в некой параллельной реальности этих “экспертов” и российского ЦИК так оно и есть, причем отчасти эту реальность сам же ЦИК РФ и “рисует”, но в действительности результаты для режима Путина оказались крайне тревожными.

Так, согласно данным экзитполов в Москве, Санкт-Петербурге и ряда регионов РФ, с поддержкой поправок в Конституцию не так всё однозначно.

Например, в столице России поправки поддержали согласно экзитполам неправительственных организаций 51% проголосовавших, против – 49%, при явке 48,73%. В Санкт-Петербурге “ЗА” политическое бессмертие Путина проголосовало 44% опрошенных, “Против” – 56%!

Куда интереснее ситуация в регионах. В частности, в Свердловской области явка составила менее 25%, в связи с чем губернатор Евгений Куйвашев устроил “разбор полётов” со своими замами Валерием Чайниковым и Сергеем Бидонько.

Но это ещё ягодки, настоящие цветочки расцвели в Екатеринбурге, где явка составила 5,92% или 64,6 тыс избирателей из 1 миллиона зарегистрированных в городе.

Печальные результаты по явке ниже 50% показали многие города, регионы, области и автономные республики РФ. Восточная и Западная комиссии показали явку 38%, Иркутская область 40,7%, Томская область 40,6%, Хакасия 46,7%, Алтайский край 44,9% и так далее…

Казалось бы, явка менее 50%, но не беда – ведь как я выше написал, явку нарисуют. А не хватающих голосов – добросят.

Но отдельной графой в этой конституционной вакханалии, уже продемонстрировавшей полную апатию россиян к происходящим в их стране глобальным изменениям, причём не в лучшую сторону, стало участие в этих выборах жителей оккупированных Россией территорий Украины – полуострова Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Причем на оккупированный Крым был даже заброшен иностранный десант псевдо-наблюдателей за выборами, состоящий из, уже давно всем нам знакомых, политических марионеток Кремля.

В этом десанте марионеток были: представители немецкой партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн и Штефан Койтера; вице-председатель партии “Альтернатива Болгарского Возрождения” Любомир Ганчев; бывший член ЦИК Болгарии Мартин Райчев; бывший депутат парламента Швеции Эрик Альмквист; члены французской партии “Национальное объединение”, возглавляемой очень дорогим валютным политиком Марин Ле Пен, Тьерри Мариани, Виржини Жорон, Эрве Ювин, Филипп Оливье, Жан-Лин Лапелле и... И, на этом всё.

На весь оккупированный полуостров Крым всего 10 так называемых “наблюдателей”. То ли на большее количество “валютных политиков” у Кремля денег не хватило, то ли остальные побоялись так рисковать своим будущим и репутацией.

Но, один только тот факт, что жители таких территорий как оккупированный полуостров Крым и оккупированные территории материковой Украины принимали участие в этом голосовании, его легитимность уже нивелирует. А низкая явка, которая вытягивается за уши ЦИК, говорит о масштабах фальсификаций и о том, что это настоящий провал для Путина. Провал, который нарисуют “успешным”, но реальное положение вещей в Кремле уже создало депрессивную и тревожную атмосферу.