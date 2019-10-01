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1 октября • обновлено в 22:06
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"Успех близок, как никогда": Илларионов раскрыл главную цель Путина по Украине

8.7т Читать материал на украинском

Если президент России Владимир Путин вернет оккупированный Донбасс Украине на своих условиях, он достигнет главной цели – управления всем государством.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал бывший советник главы РФ экономист Андрей Илларионов, отвечая на вопрос о результате переговоров между Россией и Украиной касательно разрешения конфликта на Донбассе.

Владимир Путин и Донбасс

Владимир Путин и Донбасс

"Успешные переговоры с Кремлем возможны только в одном случае – сдача украинских позиций в пользу России. И Путин сейчас, как никогда, близок к своей цели. Она у него за последние пять лет не поменялась. Донбасс он собирается всучить, чтобы получить инструмент для управления всей Украиной. Тут все настолько прозрачно, что даже неудобно обсуждать", – уверен он.

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Украина может капитулировать в ближайшие дни

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Минске пройдет очередная встреча Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе. Кроме вопросов о разведении сил и техники от линии соприкосновения, а также обмена пленными, будут говорить и об имплементации "формулы Штайнмайера".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Андрей Илларионов
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости России ДНР Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Если 3-милионный Донбасс способен управлять Украиной, то что такое та Украина?
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филипп филипыч
филипп филипыч
слушайте тут с какой ни глянь стороны а все по плану путина делается. война идет - гибнут украинцы - план путина, война закончится - донбасс в украине опять план путина. майдановцы что делать будете: какой из планов путина выполнять?))
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2 из 5 ответов | показать все
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
БоХ - в помощь !, зачем ямы рыть, если вы великолепно сами справляетесь. За 5 лет создали брехливый пузырь, а теперь не знаете как из него выбраться.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Plotnikov Alex, опять другим ямы роешь ? Ну ка, погугли, что бывает в таких случаях ?
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