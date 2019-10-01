"Успех близок, как никогда": Илларионов раскрыл главную цель Путина по Украине

Если президент России Владимир Путин вернет оккупированный Донбасс Украине на своих условиях, он достигнет главной цели – управления всем государством.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал бывший советник главы РФ экономист Андрей Илларионов, отвечая на вопрос о результате переговоров между Россией и Украиной касательно разрешения конфликта на Донбассе.

Владимир Путин и Донбасс

"Успешные переговоры с Кремлем возможны только в одном случае – сдача украинских позиций в пользу России. И Путин сейчас, как никогда, близок к своей цели. Она у него за последние пять лет не поменялась. Донбасс он собирается всучить, чтобы получить инструмент для управления всей Украиной. Тут все настолько прозрачно, что даже неудобно обсуждать", – уверен он.

Новости Украина может капитулировать в ближайшие дни

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Минске пройдет очередная встреча Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе. Кроме вопросов о разведении сил и техники от линии соприкосновения, а также обмена пленными, будут говорить и об имплементации "формулы Штайнмайера".

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