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''Услышали не всех русских'': Соловьев нагло пригрозил Украине новой оккупацией

2.7тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пафосно пригрозил Украине аннексией новых территорий Российской Федерацией.

Заявление с оккупационным подтекстом прозвучало во время его дискуссии с российским политологом Дмитрием Некрасовым на программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, Соловьева возмутило то, что его оппонент обвинил Россию в аннексии Крыма и частичной оккупации Донбасса. Услышав это, рупор Кремля решил обелить репутацию страны-агрессора довольно странным способом — выдвижением новых угроз в адрес соседнего государства.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Новости
''Можете просто сдохнуть'': Соловьев подыграл угрозам Путина в адрес Украины

"Мы ничего у них не брали. Мы белые и пушистые, притом даже белее и пушистее, чем надо было бы. Напомню вам, что здесь, скорее, надо говорить о воссоединении народов. Поэтому здесь уместней прецедент с Восточной и Западной Германией. Мало этого, мы еще далеко не всех русских услышали. Мы очень многих русских еще не услышали", — едко высказался Соловьев.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный пропагандист Путина выступил с циничным заявлением, в котором сказал, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо стране-агрессору. В частности, Соловьев солгал о том, что российских оккупантов нет на украинской территории, и угрожающе намекнул, что рано или поздно это "надоест" России, и она начнет полномасштабную войну против чужого государства.

Перед этим он сделал не мене дерзкое заявление, отметив, что если Украина пойдет на эскалацию конфликта в Азовском море, то о примирении с РФ якобы можно будет забыть. Кроме того, Соловьев нагло добавил, что Россия даже пойдет на расторжение Минских соглашений.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаАннексия КрымаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И шо у Обоза все так "дерзко"??? В чем дерзость? Это - кривляние дешевого гопника.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Еврей рассуждает об объединении славян и угрофиннов... Блдь, насколько всё-таки цапьё тупорылое
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Хто такий Соловйов?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Алень
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